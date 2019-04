Poroshenko chiede altra chance al Paese

(ANSA) - MOSCA, 18 APR - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha chiesto "perdono" alla nazione per gli errori compiuti e di dargli "una seconda possibilità" quando si apriranno le urne domenica prossima. Poroshenko ha pubblicato il video su YouTube, ripreso poi da media russi e ucraini. "Ancora una volta vi chiedo di perdonarmi: quello che non ha funzionato fa ancora più male", ha detto Poroshenko. "Chiedo il vostro sostegno il 21 aprile per finire quello che ho iniziato e non sprecare ciò che è già stato fatto", ha detto Poroshenko.