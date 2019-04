Migranti: Ue, grazie a Malta e a 4 Paesi

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - La Commissione Ue è "grata che sia stata trovata una soluzione" per i migranti della Alan Kurdi, e questa "è stata resa possibile grazie alla cooperazione di Malta così come di Francia, Germania, Lussemburgo e Portogallo, sostenuta dagli sforzi diplomatici e dall'intenso coordinamento" della stessa Bruxelles "nell'ultima settimana".

Così una portavoce dell'esecutivo comunitario dopo l'annuncio dello sbarco dei migranti dalla nave della ong Sea Eye a Malta e la loro redistribuzione negli altri 4 Paesi Ue.

Quanto avvenuto, però, sottolinea ancora la portavoce, "mostra chiaramente una volta di più come l'Ue non possa continuare a fare affidamento a queste soluzioni ad hoc, ma al contrario servono soluzioni sostenibili e prevedibili per assicurare che gli sbarchi di persone tratte in salvo possano avere luogo in modo sistematico e sicuro in futuro".