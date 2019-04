Germania: protesta dei tassisti

(ANSA) - BERLINO, 10 APR - Una mobilitazione nazionale e' stata indetta in Germania dall'associazione tedesca dei tassisti in segno di protesta contro i piani del governo per la liberalizzazione del mercato e la apertura ad altri operatori. Manifestazioni sono previste oggi contemporaneamente in 30 citta' della Germania (tra le altre Amburgo, Dusseldorf, Wiesbaden, Stoccarda e Dresda) con una mega dimostrazione a Berlino cui si preannuncia la partecipazione di migliaia di tassisti. Nella capitale il corteo che partira' da piu' parti della citta', con le auto condotte a passo d'uomo, fino a congiungersi alla porta di Brandeburgo.