Erdogan, detenuti 30 mila di rete Gulen

(ANSA) - ISTANBUL, 10 APR - Sono 20.226 i membri della presunta rete golpista di Fethullah Gulen detenuti in Turchia perché condannati per vari reati, mentre altri 10.333 sono in carcere in attesa di giudizio. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, aggiornando le cifre delle purghe seguite al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 in un discorso ad Ankara. Complessivamente, ha aggiunto, oltre 31 mila 'gulenisti' sono stati licenziati dalle forze di sicurezza, più di 15 mila dall'esercito e più di 4 mila dalla magistratura.