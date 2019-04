Brexit: Tajani, Pe non sia preso in giro

(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - "Il Parlamento non vuole essere preso in giro da nessuno o si decide in maniera seria un periodo di proroga per un tempo necessario per risolvere i problemi con impegni chiari da parte britannica e del Consiglio oppure si deve fare tutto prima del voto, noi come Pe non intendiamo essere presi in giro da nessuno". Lo ha affermato il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani alla conferenza stampa a margine del consiglio straordinario sulla Brexit. "Votare per tenere dei deputati che non si insediamo neppure sarebbe ridicolo e offensivo nei confronti del Parlamento Ue".