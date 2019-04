Brexit: Italia sostiene richiesta Gb

(ANSA) - LONDRA, 10 APR - L'Italia è pronta a sostenere in sede Ue la richiesta di una proroga dei tempi della Brexit "di qualunque durata" il governo britannico ritenga utile in questa fase. Lo ha assicurato - secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche a Londra - il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in una conversazione con il collega Jeremy Hunt, capo del Foreign Office.

Il tema dell'estensione dell'articolo 50 e dei termini dell'uscita del Regno Unito è oggi al centro di un vertice dei leader Ue convocati a Bruxelles per un Consiglio Europeo straordinario.