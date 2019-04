Migranti: -92% nel Mediterraneo centrale

(ANSA) - BRUXELLES, 9 APR - Il primo trimestre 2019 ha fatto registrare il 13% di arrivi in meno rispetto all'anno precedente, con un calo drastico degli arrivi dalla rotta del Mediterraneo centrale, crollati del 92%. Lo rende noto Frontex.

Sono stati circa 17.900 i migranti arrivati in Europa nel primo trimestre 2019.

A marzo, gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, lungo le maggiori rotte migratorie, sono calati del 7% rispetto al mese precedente, soprattutto a causa del calo di arrivi in Spagna. Due migranti su tre a marzo hanno attraversato la rotta del Mediterraneo Orientale, facendo salire del 10% il suo utilizzo.

Oltre 3000 migranti l'hanno percorsa, provenienti soprattutto da Afghanistan e Turchia. Dimezzate invece le presenze sulla rotta del Mediterraneo Occidentale: solo 450, provenienti perlopiù dal Marocco.