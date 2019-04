Brexit:anche da Comuni ok a legge rinvio

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Anche la Camera dei Comuni, dopo quella dei Lord, ha approvato la legge che obbliga la premier Theresa May a chiedere un rinvio della Brexit oltre il 12 aprile, data in cui dovrebbe scattare l'uscita di Londra dall'Ue senza accordi. Lo riferiscono i media britannici.

Inoltre il Parlamento - la regina Elisabetta dovrebbe firmarla nelle prossime ore - ha ora il potere di fare cambiamenti legalmente vincolanti - come quello sulla durata del rinvio - alla richiesta della premier all'Ue, che al momento dovrebbe puntare al 30 giugno.