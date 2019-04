Brexit: Leadsom per compromessi Labour

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Lavorare con Jeremy Corbyn non è assolutamente ciò che vorrei fare e che May vorrebbe fare ma molto peggio di questo sarebbe fallire sulla Brexit" e in quest'ottica "è importante che scendiamo a compromessi", anche se "a denti stretti": è quanto afferma, in un'intervista alla Bbc, la leader della Camera dei Comuni Andrea Leadsom.

Tra questi compromessi, afferma tuttavia la politica britannica conservatrice, è da escludere un secondo referendum, che invece piacerebbe ai laburisti. "Abbiamo avuto un voto popolare nel 2016 - sostiene Leadsom - e dobbiamo fare ciò che ci è stato detto di fare".