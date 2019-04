Ricorso Akp, voti nulli a Istanbul

Le schede dichiarate nulle nel primo scrutinio delle elezioni amministrative di domenica scorsa in Turchia saranno oggetto di nuova valutazione in almeno 8 delle 39 municipalità di Istanbul. Lo ha deciso in una riunione straordinaria la Commissione elettorale suprema turca (Ysk), dopo i ricorsi presentati ieri dall'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan in tutte le municipalità della metropoli sul Bosforo contro la vittoria di Ekrem Imamoglu del socialdemocratico Chp, eletto sindaco per circa 25 mila preferenze su quasi nove milioni di voti espressi. "Non si tratta di una decisione senza precedenti", ha spiegato il presidente dell'Ysk, Sadi Guven.