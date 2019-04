Patto May-Corbyn, sottosegretario lascia

(ANSA) - LONDRA, 3 APR - Prime dimissioni nel governo May dopo l'apertura della premier a un dialogo col leader laburista Jeremy Corbyn per un possibile compromesso verso una Brexit più soft. A lasciare è Nigel Adams, sottosegretario al dicastero per il Galles. L'euroscettico Daily Telegraph, intanto, evidenzia e incoraggia la spaccatura in casa Tory, notando come la svolta di Theresa May - pur approvata alla fine ieri da 17 ministri contro 4 - sia passata solo dopo il rifiuto della premier di accettare la soluzione no deal, sostenuta inizialmente da "14 ministri".