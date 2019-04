Confronto May-Corbyn a partire da oggi

(ANSA) - LONDRA, 3 APR - E' previsto a partire da questo pomeriggio l'avvio del faccia a faccia fra Theresa May e Jeremy Corbyn dopo l'apertura della premier Tory britannica al leader dell'opposizione laburista sulla ricerca di un ipotetico accordo trasversale per una Brexit più soft. Lo ha detto il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, in un'audizione oggi in commissione.Barclay, un brexiteer pragmatico, ha difeso la svolta come conseguenza dell'ostilità "senza rimorsi" manifestata dal Parlamento all'accordo May. Ha aggiunto che l'obiettivo è ora un compromesso che possa permettere comunque al Regno di uscire dall'Ue "il 22 maggio" e che la richiesta di ulteriore rinvio sarà presentata a Bruxelles la settimana prossima, dopo i colloqui May-Corbyn ed eventuali nuovi voti indicativi ai Comuni. Il ministro ha poi precisato che la premier non pone precondizioni sulle richieste chiave di Corbyn ma ha ribadito d'essere personalmente contrario a un secondo referendum confermativo sulla possibile intesa.