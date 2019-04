Brexit: Barnier, più probabile 'no deal'

(ANSA) - BRUXELLES, 2 APR - Una Brexit senza accordo "non è mai stato il nostro scenario preferito. Ma i 27 ora sono pronti.

Diventa ogni giorno più probabile". Così il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier intervenendo all'Epc.

"Essere preparati ad uno scenario di 'no deal' non significa che non ci saranno disagi. Non andrà tutto liscio. Ci saranno problemi. Essere pronti - aggiunge - significa che tutti i problemi previsti dovrebbero essere gestibili per l'Ue".