Imamoglu dichiara vittoria a Istanbul

Il candidato dell'opposizione turca a Istanbul, Ekrem Imamoglu, è tornato a dichiararsi vincitore davanti ai giornalisti quando - secondo i dati ufficiali - manca ancora da scrutinare lo 0,25% dei seggi.

Al momento, Imamoglu può contare sul 48,79% dei consensi, circa 25 mila voti in più dell'ex premier Binali Yildirim, candidato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, fermo al 48,51%.

Nella notte, entrambi i candidati avevano rivendicato la vittoria. Se il successo del candidato del Chp fosse confermato, le forze di Erdogan perderebbero la megalopoli sul Bosforo dopo un quarto di secolo, come già accaduto nelle scorse ore con la capitale Ankara. L'Akp ha già annunciato di voler presentare ricorsi contro i risultati. "Lo spoglio continua a Istanbul. Sembra che il candidato del Chp abbia ottenuto 25 mila voti in più", ha detto da parte sua il candidato per l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim, che ieri notte si era invece proclamato vincitore. Si tratta della prima dichiarazione in cui il partito al governo ammette di essere in svantaggio nello scrutinio, per la cui conclusione manca lo 0,25% dei seggi.