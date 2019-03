Turchia: urne chiuse nell'est

(ANSA) - ISTANBUL, 31 MAR - Urne chiuse nell'est della Turchia per le elezioni amministrative, che si svolgono in tutto il Paese. Il voto per scegliere sindaci, consiglieri comunali e altre figure di amministratori locali si è concluso alle 16 locali (le 15 in Italia) in 32 province orientali, mentre i seggi chiuderanno alle 17 nel resto del territorio nazionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la fine delle operazioni di voto, a partire dalle schede per i sindaci. Un divieto di pubblicazione dei dati è previsto fino alle 21 locali, ma potrebbe essere revocato in anticipo dal Consiglio elettorale supremo (Ysk), come avvenuto regolarmente in passato.