Jim Carrey twitta il duce a testa in giù

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Se vi state chiedendo dove porti il fascismo, chiedetelo a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta". Con questa didascalia Jim Carrey ha pubblicato su Twitter un suo disegno che ritrae il duce e Claretta Petacci impiccati a testa in giù a Piazzale Loreto. Una vignetta dura, come molte di quelle che nell'ultimo anno ha pubblicato sul suo account social l'attore americano diventato attivista anti-Trump. Solo che questa volta ha suscitato l'immediata e furibonda reazione della nipote di Mussolini, Alessandra, che gli ha risposto a mezzo social pubblicando in neanche un'ora ben sette post indirizzati a Jim Carrey. Prima un insulto, "you are a bastard", poi cancellato. Quindi la parlamentare europea ha postato una foto del fungo nucleare invitando l'attore americano "a disegnare questo", un gruppo di nativi americani, poi un'immagine che ritrae uno schiavo nero frustrato dal suo padrone bianco, la storia di Rosa Parks, per finire con il celebre scatto dei bambini vietnamiti in fuga dall'attacco al napalm