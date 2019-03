Ue: ora una Brexit no deal è probabile

Uno scenario no deal a partire dalla mezzanotte del 12 aprile "è ora quello più probabile". E' quanto sostiene la Commissione europea in una nota nella quale si "rammarica del voto negativo arrivato dalla Camera dei Comuni".

L'esecutivo ue di Bruxelles aggiunge che accordi settoriali e parziali "non sono un'opzione praticabile". "I benefici dell'accordo di recesso raggiunto lo scorso novembre, compreso il periodo transitorio - sottolinea inoltre la Commmissione in una nota - non potranno applicarsi in alcun caso" se l'uscita del Regno Unito dall'Ue avverrà in uno scenario no deal. "L'Ue resterà unita ed è "pienamente preparata" a una hard Brexit.