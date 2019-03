Corbyn: May cambi accordo o si dimetta

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il leader laburista all'opposizione, Jeremy Corbyn, dopo il voto ai Comuni sulla Brexit esorta la premier Theresa May a cambiare l'accordo o ad andarsene, indicendo subito le elezioni. L'accordo va cambiato, "se May non può accettarlo deve andarsene e consentire al Paese di decidere il suo futuro attraverso elezioni generali", ha detto Corbyn a Westminster.

Altri leader dei partiti di opposizione hanno chiesto a May di farsi da parte e il liberaldemocratico Vince Cable è tornato a invocare come altri un secondo referendum.