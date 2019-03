Erdogan, oscillazioni lira opera di Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 28 MAR - Le forti oscillazioni registrate negli ultimi giorni dalla lira turca "sono operazioni dell'Occidente, gli Usa in testa, per contrastare la Turchia. Si tratta di un tentativo di manipolazione mentre la Turchia è in un periodo elettorale". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a tre giorni dal voto amministrativo in tutto il Paese.