Brexit, allarme parlamentari su garanzie cittadini Ue in Gb

Le garanzie promesse dal governo britannico a tutela dei diritti attuali - anche in caso di Brexit no deal - degli oltre 3 milioni di cittadini Ue già residenti nel Regno Unito rischiano di rivelarsi fragili, se non di svanire, per coloro che non si registreranno nei tempi indicati secondo la procedura amministrativa prevista. Lo sottolinea la commissione parlamentare sui diritti umani di Westminster (Jchr), come riporta con evidenza il Guardian.

Le rassicurazioni - che riguardano anche i molti italiani d'oltremanica: oltre 330.000 ufficiali, circa 700.000 stimati - non sono infatti blindate, denuncia la commissione, secondo la quale occorre fissarle in una legge ad hoc e non solo con norme amministrative.