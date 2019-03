Brexit, May:terzo voto solo con sostegno

(ANSA) - LONDRA, 23 MAR - Theresa May non esclude di poter rinunciare la settimana prossima a un terzo voto di ratifica dell'accordo sulla Brexit, raggiunto con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte, laddove dovesse "apparire che non c'è sufficiente sostegno" alla Camera dei Comuni.

Lo scrive la stessa premier britannica in una lettera inviata a tutti i deputati, in cui ricapitola le opzioni a disposizione del Regno Unito dopo il rinvio limitato concesso dal vertice Ue.

Nel testo fa poi un passo indietro rispetto alle accuse al Parlamento del suo discorso alla nazione di venerdì.