Turchia: 'legami Gulen', 126 mandati

(ANSA) - ISTANBUL, 22 MAR - Nuova massiccia operazione stamani in Turchia contro sospetti affiliati alla rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 2016.

La procura di Istanbul ha emesso 126 mandati di cattura da eseguire in 37 province del Paese. Tra i ricercati ci sono anche 108 avvocati. I sospetti sono accusati tra l'altro di aver utilizzato ByLock, l'app di messaggistica per smartphone che secondo i magistrati veniva impiegata dai gulenisti per scambiarsi informazioni criptate.