N.Zelanda:video strage a comizio Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 22 MAR - Ignorando le ripetute richieste della Nuova Zelanda e le accuse di strumentalizzazione politica della strage, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan oggi ha mostrato nuovamente alcuni frammenti del video dell'attentatore delle moschee di Christchurch durante un comizio elettorale a Konya, nell'Anatolia centrale, in vista delle amministrative del 31 marzo.

L'iniziativa di Erdogan, che sostiene di voler così denunciare l'islamofobia, giunge nel giorno della visita a Istanbul del ministro degli Esteri e vicepremier di Wellington, Winston Peters, ospite del summit straordinario dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic), convocato dalla Turchia dopo la strage di Christchurch. Prima del comizio di Erdogan, Peters aveva detto di aver ricevuto "informazioni molto rassicuranti" dalla presidenza di Ankara in merito alle intenzioni di riprodurre il video in pubblico.