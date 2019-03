Olanda: boom dei populisti al Senato

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La coalizione di governo del premier olandese Mark Rutte ha perso la maggioranza al Senato al termine delle elezioni provinciali. Secondo gli exit poll Ipsos, citati da Dutch News, il partito di estrema destra populista 'Forum per la Democrazia' entra per la prima volta al Senato come secondo partito con 10 seggi su 75, contro i 12 del partito di centrodestra Vvd di Rutte. La formazione anti-islamica di Geert Wilders (Pvv) passa invece da 9 seggi a 6. La camera alta olandese verrà votata a maggio dai rappresentanti provinciali eletti oggi. Secondo gli exit poll, che prevedono un margine di errore di un seggio per partito, l'attuale coalizione di governo 'quadripartita' di Rutte può contare su 31 seggi, molto meno dei 38 necessari per avere la maggioranza alla Camera alta del parlamento, e dovrà quindi cercare il sostegno dai partiti dell'opposizione per portare avanti la legislatura. Il Forum per la democrazia partecipò alle legislative del 2017 ottenendo 1,8% e due seggi nella Camera bassa del parlamento.