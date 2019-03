Settimanale Polonia,così riconosci ebrei

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - 'Come riconoscere gli ebrei'. Shock in Polonia per il titolo con cui un settimanale di estrema destra ha aperto la sua prima pagina. La pubblicazione, 'Tylko Poska', fa parte della mazzetta in dote ai parlamentari di Varsavia. Ed è proprio qui che l'articolo antisemita è stato notato da un deputato dell'opposizione, Michal Kaminski, che ha subito chiesto di aprire un'indagine. Nell'articolo antisemita 'come riconoscere gli ebrei', il settimanale di estrema destra elenca una serie di caratteristiche come "nome, tratti antropologici, espressioni, aspetti del carattere, modi di agire" e persino non meglio specificate "attività di disinformazione". Il capo dell'ufficio del parlamento polacco ha assicurato che sarà fatta chiarezza sul perche' quel tipo di pubblicazione facesse parte della mazzetta dei deputati. Un parlamentare del partito di destra la governo ha chiesto, invece, la sospensione del settimanale tout court