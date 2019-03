Bloody Sunday: incriminazione soldato Gb

(ANSA) - LONDRA, 14 MAR - Un ex soldato britannico verrà incriminato per la morte di due attivisti in Nord Irlanda, nella 'domenica di sangue' del 1972 a Londonderry. Il militare, identificato con l'iniziale "F.", era uno dei 17 membri del reggimento di paracadutisti britannici coinvolto nella violenta repressione delle proteste contro la detenzione di alcuni sospetti nazionalisti irlandesi. I morti furono 13, una 14/a vittima morì mesi dopo per le ferite. Un'inchiesta durata decenni ha stabilito che i soldati aprirono il fuoco contro dimostranti disarmati.