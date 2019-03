Con no deal da Gb dazi minimi di 12 mesi

Nessun dazio per l'87% dei prodotti importati dall'Ue al Regno Unito, ma le tariffe scatterebbero a protezione dell'economia britannica per carni bovine, suine, di agnello, pollame e alcuni prodotti lattiero-caseari, e parti di automobili, con eccezioni per le filiere più integrate con l'Ue. Sono i punti essenziali del regime temporaneo (fino a 12 mesi) dei dazi, che Londra farebbe entrare in vigore nel caso di una Brexit senza accordo.

Il documento, pubblicato dal Regno Unito, mantiene i regimi di protezione per prodotti che arrivano da altre parti del mondo, come alcune ceramiche, fertilizzanti e carburante. "La nostra priorità è garantire un accordo con l'Ue in quanto ciò eviterà l'interruzione delle nostre relazioni commerciali globali - ha dichiarato il ministro al commercio George Hollingbery - tuttavia, dobbiamo prepararci a tutte le eventualità".

E' atteso da uno scontato rifiuto di una netta maggioranza di parlamentari la mozione sul no deal destinata ad andare al voto a Westminster - come promesso da Theresa May - all'indomani della seconda bocciatura dell'accordo sulla Brexit presentato dalla premier. Lo prevedono all'unanimità i media del Regno, pur non senza evocare qualche accenno di divisione nel governo su un emendamento collaterale che ipotizza l'idea d'un 'no deal congelato' almeno per un anno. Le stime limitano al massimo a qualche decina - su 650 - il totale dei deputati favorevoli esplicitamente a un traumatico divorzio senz'accordo dall'Ue: concentrati dell'ala più oltranzista dei Tory brexiteer, da Boris Johnson agli esponenti dell'European Research Group (una specie di 'tea party' in salsa britannica). L'esecutivo da parte sua lascerà libertà di scelta alla maggioranza, anche se May ha annunciato fin da ieri il suo voto "a titolo personale" contro il no deal: una formulazione criticata come "assurda" da Boris Johnson e bollata del resto come irrituale anche da molti osservatori indipendenti.