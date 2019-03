Brexit: Barnier, 'Il voto aggrava l'incertezza. Mai cosi vicino rischio di no deal'

"Il voto di ieri sera prolunga e aggrava una grande incertezza". Lo ha detto il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier parlando alla plenaria del Parlamento europeo. "Il rischio di un 'no deal' - ha avvertito - non è mai stato così grande, chiedo di non sottovalutarlo. Invitiamo in modo solenne tutte le parti interessate a prepararsi. Noi non abbiamo mai lavorato per un 'no deal' ma siamo pronti ad affrontare questa situazione". Londra, ha aggiunto, "deve dirci che scelta ha fatto sulle nostre relazioni future. Questo deve arrivare prima di decidere un prolungamento. Prolungare il negoziato per fare cosa?".

Brexit, accordo May di nuovo bocciato

"La responsabilità sulla decisione della Brexit - ha aggiunto - è esclusivamente britannica e oggi la prima responsabilità per uscire dall'impasse ricade sul Regno Unito. Se continuano a voler uscire" l'accordo negoziato "è e resterà l'unico trattato disponibile. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare".

L'ITALIA PRONTA ALLA BREXIT, PRESTO UN DECRETO