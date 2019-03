Corbyn, 'no a accordo Brexit'

(ANSA) - LONDRA, 12 MAR - Il Partito Laburista voterà di nuovo contro l'accordo sulla Brexit di Theresa May, dopo le intese di Strasburgo che non garantiscono "nessun cambiamento" sostanziale. Lo ha detto il leader dell'opposizione britannica, Jeremy Corbyn, replicando alla premier Tory, sostenendo che il governo "ha fallito" nel portare a casa "gli obiettivi" che esso stesso si era dati sul backstop irlandese. "Questo accordo non dà un livello sufficiente di certezze al Paese" ed è figlio del "caos" interno alla maggioranza, ha tagliato corto Corbyn.