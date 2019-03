Brexit: chiuso dibattito, Comuni al voto

(ANSA) - LONDRA, 12 MAR - "E' tempo di approvare l'accordo, è tempo di andare avanti". Lo ha detto il ministro britannico per la Brexit, Stephen Barclay, chiudendo stasera il dibattito sulla versione revisionata dell'accordo con l'Ue presentato oggi dalla premier Tory, Theresa May, prima di lasciare la palla alla Camera dei Comuni per il cruciale secondo tentativo di voto di ratifica, il cui risultato è atteso nei prossimi minuti.

La promessa di cambiamenti legalmente vincolanti al backstop non ha retto "alla prova" dei fatti, gli ha replicato Keir Starmer, ministro ombra laburista per la Brexit, il quale ha preannunciato il no del suo partito a un accordo bollato come "fallimentare" in sé e che secondo il Labour non offre garanzie sufficienti al Paese per l'economia e i posti di lavoro. Starmer lo ha liquidato come "un tentativo disperato di tenere unito il Partito Conservatore".