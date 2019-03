Vicepremier Irlanda, May a Strasburgo

(ANSA) - LONDRA, 11 MAR - Theresa May pianifica stasera una visita a Strasburgo per "cercare di finalizzare" un compromesso con l'Ue sulla questione del backstop nel quadro del negoziato Brexit. Lo conferma da Dublino il vicepremier irlandese, Simon Coveney, sullo sfondo di dichiarazioni rilasciate da Berlino da Angela Merkel secondo cui Bruxelles avrebbe messo sul piatto "un'importante offerta" dell'ultimo minuto. "I negoziati sono in corso, in molti speriamo che ci possa essere una schiarita prima del voto di domani" a Westminster, dice Coveney.