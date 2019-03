Meghan Markle veste 'alla canadese'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Ostile, a detta dei tabloid, alle regole più rigide dell'etichetta di palazzo, Meghan Markle ha però dimostrato in più occasioni di essere avvezza alla 'diplomazia dell'abito'. L'ultima l'evento all'ambasciata canadese per la giornata del Commonwelth al quale ha partecipato con il marito Harry. Per quest'occasione la duchessa di Sussex ha scelto di indossare un cappotto disegnato dallo stilista Erdem, nato a Montreal ma da anni stanziato a Londra e amatissimo da molte 'celebrities' del Regno Unito tra la quali Kate Middleton. E alla cognata Meghan questa volta ha copiato il colore del capo scelto: un verde bosco che nelle ultime settimane la moglie di William ha sfoggiato su diversi abiti. Il cappotto è abbellito da decorazioni in cristallo nero sui revers. Una scelta perfetta, sottolineano i tabloid, per un evento che secondo Kensington Palace aveva l'obiettivo di celebrare i giovani canadesi che vivono a Londra e in Gran Bretagna.