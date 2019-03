Fregata Gb soccorre mercantile italiano

(ANSA) - PARIGI, 11 MAR - Ventisei membri dell'equipaggio e un passeggero di un mercantile battente bandiera italiana sono stati soccorsi stanotte al largo del Finistere (l'estremità nord-ovest della Francia) dopo un incendio a bordo. Lo ha annunciato la prefettura marittima dell'Atlantico.

Secondo il comunicato, è stata la fregata britannica HMS Argyll, verso le 4 del mattino, a far salire a bordo le 27 persone, "tutte sane e salve". Lunga 214 metri, l'imbarcazione proveniva da Amburgo, in Germania, ed era diretta a Casablanca, in Marocco. L'incendio a bordo è avvenuto a 263 chilometri a sud-ovest della punta di Penmarc'h. Dopo aver annunciato in un primo momento di aver domato l'incendio e di voler far rotta verso La Coruna, in Spagna, il comandante della nave ha informato che la situazione a bordo si era aggravata e che diversi container erano in fiamme. Poco dopo le 2 ha deciso di abbandonare la nave, a bordo di un'imbarcazione di salvataggio.