Xi Jinping in Europa a fine marzo

(ANSA) - PECHINO, 8 MAR - Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Europa "alla fine di questo mese", in quella che sarà la sua "prima visita all'estero" del 2019.

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Wang Yi rimarcando, in una conferenza stampa a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo (la sessione annuale del parlamento), che l'Europa è "stata sempre un importante partner dell'agenda diplomatica" di Pechino. Wang non ha citato le "tappe" europee del presidente che, secondo consolidate indiscrezioni, dovrebbero essere Italia e Francia.