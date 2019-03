Europee, Orban guarda a Kaczynski

(ANSA) - BRUXELLES, 8 MAR - Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orban, è orientato a discutere un'alleanza con il partito al governo in Polonia Diritto e giustizia (Pis) di Jaroslaw Kaczynski in caso di espulsione dal Ppe. Orban tuttavia precisa che preferirebbe restare nel Ppe per "riformarlo" e "trasformarlo" per "permettere che al suo interno ci siano forze anti-migranti come noi". Il 20 marzo il Ppe discuterà la mozione presentata da alcuni partiti del gruppo che chiede l'espulsione di Fidesz". "Può darsi che, alla fine di questa polemica, il nostro posto non sarà più nel Partito popolare europeo, e dovremo cercarci un'altra collocazione. Ma il mio obiettivo è la riforma del Ppe".