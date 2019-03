8 marzo in Turchia, 'stop violenze'

(ANSA) - ISTANBUL, 8 MAR - Numerose manifestazioni sono previste oggi in Turchia per la Giornata internazionale della Donna. I dimostranti scenderanno in piazza in decine di centri con vari slogan, tra cui quello "Vogliamo città in cui non veniamo uccise". L'iniziativa principale è prevista a Istanbul, dal centralissimo viale Istiklal fino a piazza Taksim, dove come ogni anno sono attese migliaia di persone per chiedere più diritti e denunciare la violenza contro le donne. Le manifestazioni si concentrano sul tema dei femminicidi e degli abusi, che secondo le associazioni non governative sono in preoccupante crescita. Nel 2018, almeno 440 donne sono state uccise in Turchia, oltre il doppio delle 210 stimate nel 2012 dalla Piattaforma 'Fermeremo il Femminicidio'. Secondo il ministro dell'Interno Suleyman Soylu, nel 2017 le donne vittime di violenze sono state 133.809. Stando a un precedente studio governativo, quasi una turca su quattro ha subito abusi o violenze sessuali nel corso della vita.