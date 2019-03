Ft, monito Usa su Cina divide il governo

(ANSA) - BRUXELLES, 7 MAR - Il sostegno dell'Italia alla nuova via della seta cinese apre l'edizione europea del Financial Times: "Il rimprovero Usa scatena le divisioni a Roma sulle aperture agli investimenti cinesi", è il titolo di apertura di oggi. Il quotidiano parla di "divisioni all'interno della coalizione la scorsa notte dopo un duro rimprovero della Casa Bianca che chiedeva un ripensamento a Roma". Ricorda poi che è stato il sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci ad annunciare proprio al Ft che l'Italia avrebbe firmato il Memorandum con la Cina. Ma dopo la reazione della Casa Bianca Guglielmo Picchi, deputato della Lega e "funzionario del ministero degli esteri alto in grado, ha chiesto ulteriore riflessione all'interno del Governo", scrivendo su Twitter chiaramente che "Al momento non credo che dovremmo procedere con la firma".