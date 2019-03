Tav: Conte, spero stasera o a oltranza

(ANSA) - BELGRADO, 6 MAR - "Prenderemo il tempo che ci occorre anche se in fretta. Confidiamo prendere questa decisione entro venerdì" , "speriamo di farcela stasera se non ce la facciamo continueremo ad oltranza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda sulla Tav da Belgrado.

"Il lavoro procederà nella direzione giusta, non vedo rischi per il governo", ha aggiunto. A chi gli chiedeva cosa chiede ai suoi vicepremier, ha risposto: "Non ho nulla da chiedere" se non "responsabilità".