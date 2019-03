Pacchi esplosivi di Londra da Irlanda

(ANSA) - LONDRA, 6 MAR - Sono stati spediti dall'Irlanda i tre pacchi esplosivi rudimentali trovati e neutralizzati ieri a Londra dalla polizia in due edifici in prossimità degli aeroporti di Heathrow e di City e nella stazione di Waterloo. Lo riportano i media del Regno, sottolineando come le indagini - affidate all'anti terrorismo di Scotland Yard - siano condotte ora in collaborazione con le forze di sicurezza di Dublino.

Tabloid e giornali filo-conservatori danno per certa la pista della cosiddetta 'Nuova Ira': frazione d'irriducibili della vecchia guerriglia repubblicana nordirlandese alla quale è stata di recente attribuita l'esplosione senza vittime di un'autobomba a Derry (cittadina dell'Ulster teatro nel 1972 delle repressioni del 'bloody Sunday' che unionisti e inglesi continuano a chiamare Londonderry). Fonti della sicurezza britannica citate precisano che al momento quella del "terrorismo dei dissidenti repubblicani" nordirlandesi è solo "una delle linee d'indagine" seguite.