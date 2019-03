Kosovo: Vucic-Conte, soluzione è dialogo

(ANSA) - BELGRADO, 6 MAR - Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sono trovati d'accordo nel ritenere che solo attraverso il dialogo e il negoziato si possa arrivare a una soluzione di compromesso sulla delicata questione del Kosovo. Lo hanno sottolineato entrambi nella conferenza stampa congiunta al termine del loro colloquio a Belgrado.

Vucic ha ribadito che la Serbia è disposta a riprendere il dialogo solo dopo l'abolizione dei dazi doganali maggiorati del 100% imposti a novembre sull'import serbo. "Noi abbiamo una posizione responsabile, vogliamo il dialogo per evitare nuovi conflitti e ulteriori instabilità nella regione", ha detto Vucic, che ha ribadito le critiche a Pristina per il mancato rispetto degli accordi di Bruxelles e per la decisione di imporre i nuovi dazi.