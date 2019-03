Ft,Italia dice sì a nuova via della Seta

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - L'Italia si prepara a diventare il primo Paese del G7 a sostenere formalmente la 'Belt and Road', la nuova Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping.

La notizia, rivelata dal Financial Times, è stata poi confermata dal sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, secondo cui Roma si prepara a firmare un MoU di supporto al piano infrastrutturale per fine marzo durante la visita di Xi in Italia, a fine mese. "Il negoziato non è ancora completato, ma è possibile sia concluso in tempo per la visita di Xi", ha detto Geraci. La mossa dell'Italia, secondo Ft, avrebbe irritato la Casa Bianca. Reazioni anche dall'Unione europea: "Né la Ue né nessuno Stato membro può ottenere efficacemente i suoi obiettivi con la Cina senza piena unità", ha detto un portavoce della Commissione Ue.