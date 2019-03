Russia: morto fisico Zhores Alferov

(ANSA) - MOSCA, 2 MAR - Il fisico premio Nobel Zhores Ivanovich Alferov è morto all'età di 88 anni a San Pietroburgo.

Lo ha detto sua moglie Tamara a Sputnik. Alferov, nato nel 1930, era specializzato in eterostrutture di semiconduttori. Vinse il nobel nel 2000 insieme a Herbert Kroemer e Jack Kilby per lo sviluppo di eterostrutture a semiconduttore per optoelettronica ad alta velocità.