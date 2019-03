Grecia: bomba su auto ad Atene, 1 ferito

Una bomba piazzata su un'automobile a Glyfada, sulla costa ateniese, ha provocato un ferito. Lo riferisce la polizia che ha rinvenuto tracce dell'ordigno tra i resti della vettura di lusso, che si trovava in un parcheggio ed aveva targhe australiane. Il ferito - dall'aspetto mediorientale secondo i media greci - è entrato nella macchina ed ha messo in moto, quando è avvenuta l'esplosione. Un passante lo ha aiutato ad uscire dal veicolo. Lo scoppio ha provocato un incendio che ha coinvolto quattro auto vicine.

La polizia sta indagando sull'attentato, che potrebbe essere legato alla criminalità comune, ma nessuna pista è al momento esclusa. Il ferito, che viene interrogato, è stato trasportato in ospedale in elicottero. Nel frattempo è stato chiuso al traffico il viale Vouliagmenis, una delle arterie che collegano la capitale ai Comuni sulla costa.