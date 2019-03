Europee:proiezioni Pe, calo Ppe,su Verdi

(ANSA) - BRUXELLES, 1 MAR - Leggero calo di Popolari, del gruppo Efdd (con il M5S) e dell'Ecr (conservatori e riformisti), stabili Socialisti, Liberali ed il gruppo Enf (con la Lega). In avanti invece i Verdi. E' la fotografia del futuro emiciclo di Strasburgo dopo le Europee secondo le nuove proiezioni del Parlamento europeo, basate sui sondaggi nazionali e comparate con le proiezioni del 18 febbraio scorso. Per la sinistra Gue previsto un leggero aumento. Ppe e Socialisti continuano a non avere la maggioranza che detengono dal 2014 nel Pe.