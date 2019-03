Clima: studenti in corteo ad Amburgo, c'è anche Greta Thunberg

L'organizzazione giovanile 'Fridays for Future' sfila per le vie di Amburgo con l'obiettivo di portare l'attenzione sui temi dell'ambiente e del cambiamento climatico. Alla manifestazione partecipano oltre 3 mila studenti. E' presente anche Greta Thunberg, la giovane attivista svedese di 16 anni da cui è partito il movimento.

Greta terrà un discorso in chiusura del corteo. "Quello che sta succedendo in Germania mi da molta speranza" ha detto la giovane attivista svedese.

"Marcia ora o nuota dopo" è scritto sullo striscione di apertura. L'uscita anticipata dall'economia del carbone rispetto alla data prevista del 2030 è quello che chiedono gli studenti tedeschi al governo di Berlino. "Molti ci dicono che siamo ideologici ma il cambiamento climatico è un fatto non è un'ideologia, e mettere in pratica delle misure è solo logico non ideologico" ha detto una studentessa dal palco di Amburgo, nella piazza del Rathausmarkt.