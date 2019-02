Brexit: si dimette sottosegretario

(ANSA) - LONDRA, 28 FEB - Ancora una defezione dalle file del governo Tory di Theresa May: stavolta tocca al sottosegretario George Eustice, finora incaricato di seguire le politiche sulla pesca, che ha annunciato oggi le sue dimissioni in dissenso dalla decisione obtorto collo di Theresa May di consentire al Parlamento di votare entro metà marzo su un possibile rinvio della Brexit rispetto alla data prevista del 29 marzo, seppure "breve e limitato", in caso di nuova bocciatura della ratifica dell'accordo di divorzio con Bruxelles.

Eustice, che fa parte della corrente dei Tory brexiteers, ha scritto una lettera alla premier per spiegare di aver deciso il passo indietro con "tremenda tristezza", ritenendo preferibile al limite lo sbocco di un no deal - da affrontare se necessario "con coraggio", per "poterci riprendere la nostra libertà" - rispetto a qualunque idea di slittamento.

Eustice ha comunque assicurato il suo voto in favore dell'accordo che May intende sottoporre alla Camera dei Comuni entro il 12 marzo.