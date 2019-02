Brexit: Barnier, accordo può salvarsi

(ANSA) - LONDRA, 27 FEB - Il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, è convinto che una Brexit concordata con Londra sia ancora possibile e che l'accordo di divorzio raggiunto nei mesi scorsi con il governo britannico di Theresa May "possa essere salvato". Lo ha detto in un'intervista a FranceInfo ripresa dai media del Regno Unito. "Non è corretto dire che il no deal sia ora lo sbocco più probabile, è una possibilità, non ancora una probabilità", ha sottolineato. Quanto all'opzione di un rinvio rispetto alla data del 29 marzo, Barnier ha poi ripetuto che i 27 potrebbero concederla, se Londra la chiedesse, ma a condizione che non serva solo a prolungare l'impasse.