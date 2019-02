Oxford e Cambridge care, meno iscritti

(ANSA) - LONDRA, 26 FEB - Calano gli iscritti britannici alle università di Oxford e Cambridge, orgoglio dell'accademia del Regno e atenei d'assoluto prestigio europeo e mondiale. Negli ultimi anni il totale è diminuito di un migliaio, come attestano i dati aggiornati dell'Higher Education Statistics Agency.

Il fenomeno è costante, con una riduzione del numero degli studenti di casa di un 7% a Oxford e di un 5% a Cambridge in un decennio. Non compensato se non parzialmente dall'arrivo crescente di stranieri (51% in più a Oxford, 65% a Cambridge).

I media mettono in evidenza il peso dell'incremento delle rette, fenomeno esteso in questi anni alla generalità delle università inglesi, ma a livelli particolarmente esosi a 'Oxbridge': dove peraltro i costi per gli stranieri sono ancora più elevati, fino a 30.000 sterline all'anno, senza scoraggiarne l'afflusso, nota un portavoce di Oxford.

Altro problema segnalato da vari commentatori è quello del profilo sociale e razziale tuttora elitario dei due atenei.