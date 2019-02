Albania: conclusa protesta opposizione

(ANSA) - TIRANA, 26 FEB - Si è conclusa dopo circa tre ore di tensioni e scontri con la polizia, la protesta dell'opposizione albanese davanti alla sede del parlamento di Tirana dove la maggioranza ha intanto chiuso la seduta di lavori.

La folla dei manifestanti, guidati dai leader dell'opposizione, si è allontanata, dopo aver lanciato altri petardi in direzione delle numerosissime forze dell'ordine schierate all'entrata principale dell'Assemblea nazionale. I vari tentativi dei dimostranti di sfondare il cordone della polizia sono stati respinti con il lancio di lacrimogeni.

Il leader dell'opposizione, Lulzim Basha, ha parlato di "un atto di guerra che Rama ha proclamato ai propri cittadini. Il premier deve sapere che per lui non ci sarà nemmeno un minuto di pace". Dalla sede del suo Partito democratico Basha ha poi dichiarato che "la nostra battaglia non potrà essere fermata", invitando i cittadini alla disobbedienza civile che "sarà estesa in tutto il paese, dal Nord al Sud".