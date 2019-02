Turchia, Sentop presidente Parlamento

(ANSA) - ISTANBUL, 25 FEB - Il Parlamento turco ha eletto come suo nuovo presidente Mustafa Sentop, deputato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan. Prende il posto di Binali Yildirim, che si era dimesso la scorsa settimana per candidarsi a sindaco di Istanbul nelle elezioni amministrative del 31 marzo. Sentop, 51 anni, è stato eletto come 29/mo speaker della Grande assemblea nazionale di Ankara alla terza votazione, con 336 voti sui 600 seggi. Il candidato dell'Akp ha avuto il decisivo sostegno dei nazionalisti del Mhp, che con il loro appoggio garantiscono al partito di Erdogan la maggioranza assoluta in Parlamento. Le due forze riproporranno la coalizione anche alle prossime amministrative.